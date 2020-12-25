شكرا لقرائتكم خبر عن لابا يعود للعين وبيدرو يحفز اللاعبين للفوز على كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين- عاطف صيام

أكد البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب العين أن فريقه إذا أراد أن تكون له كلمة في دوري هذا الموسم فعليه الفوز بنقاط مباراة اليوم الجمعة أمام كلباء، كما أكد عودة مهاجم الفريق التوجولي لابا كودجو بعد تماثله للشفاء من الإصابة وقال: علينا أن نكون في كامل استعدادنا وتركيزنا أمام المنافس الذي يجلس خلفنا مباشرة في الترتيب بفارق نقطة واحدة ، لذا يجب على لاعبينا إظهار روح القتال والعزيمة والأداء الجماعي، كما فعلوا في مباراة النصر الماضية، مشيراً إلى أن الفوز الأخير على النصر أعاد الثقة للاعبين في أنفسهم.

وأبدي بيدرو سعادته بشفاء المصابين وعودتهم بعد غيبة وطالبهم بتوخي الحذر حتي لا يعودوا مرة أخرى للعيادة الطبية، كما طالب الجميع بعدم الحديث عن الانتقالات الشتوية في الوقت الراهن والتركيز على كيفية الفوز على كلباء.

من جانبه أوضح مدافع العين محمد أحمد أنهم عازمون على الفوز ومواصلة مشوار الانتصارات ولتحقيق ذلك عليهم إظهار أفضل ما لديهم خلال التسعين دقيقة، مشيراً إلى تقارب مستويات الفرق وهو ما يصعب مهمة الفوز وقال: نفكر في الفوز فقط بغض النظر عن الأداء، ومن وجهة نظري مباراة كلباء أهم من مباراة النصر الماضية.