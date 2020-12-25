شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لاتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي لاتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج، عن بشرى سارة لكل الاتحادات الوطنية الأعضاء تتمثل في تقديم دعم بقيمة عشرة آلاف دولار سنوياً لكل اتحاد، وذلك لتوفير أدوات اللعبة والرقعات الإلكترونية ورقعات التدريب وأجهزة الحاسوب، بما يسهم في توفير مركز تدريبي مجهز بكل اتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية والصرف على الموازنات التشغيلية للاتحادات التي من شأنها أن تسهم في تعيين وتفريغ كوادر مؤهلة لإدارة شؤون الاتحادات الوطنية.

وأعرب الوحشي عن بالغ الشكر والامتنان للشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي، تقديراً للدعم الكبير الذي قدمه منذ تأسيس اتحاد البحر الأحمر في أبوظبي يوم 29 فبراير الماضي في ختام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي كأحد إنجازات كونجرس أبوظبي 2020 ثم رسالته القوية إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي، التي أكد فيها أن المؤسسات الإقليمية الشطرنجية تجمع دول ذات مصالح مشتركة مثل القرب الجغرافي والروابط الاقتصادية لتوثيق التعاون بينها، وأن اتحاد البحر الأحمر الذي يضم اتحادات آسيوية وإفريقية يمثل إضافة مفيدة لجميع الاتحادات الأعضاء والإداريين والمنظمين والرعاة المحليين والحكام والمدربين، وسيحظى اللاعبون بمزيد من البطولات وفرص أكثر لجلب الجوائز والميداليات، وبالتالي المساهمة في زيادة الدعم الحكومي للعبة في مختلف البلدان الأعضاء.

كما توجه الوحشي بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، على دعمه اللوجستي والمعنوي لاتحاد البحر الأحمر وخليج عدن من خلال الموافقة على استضافة المقر في مدينة القاهرة.

وأكد الرئيس التنفيذي، أن اتحاد البحر الأحمر ليس موجهاً ضد أي اتحاد إقليمي آخر، موضحاً أن الاتحاد الخليجي للشطرنج يضم ستة اتحادات عربية خليجية، وكذلك اتحاد البحر المتوسط يضم 10 اتحادات عربية متوسطية.

وأضاف أن اتحاد البحر الأحمر اتحاد إقليمي رسمي مثل كافة الاتحادات الإقليمية المماثلة ويهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة للنهوض باللعبة في كافة الدول الأعضاء.

وكشف عن أنه يجري الإعداد حالياً لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات خلال شهري يناير وفبراير القادمين ومنها 3 دورات تدريبية لإعداد وتأهيل الحكام والمنظمين والمدربين، إضافة إلى مسابقة كبرى تم رصد جوائز مالية كبيرة لها لتشجيع الأساتذة الدوليين الكبار في دول الاتحاد على المشاركة فيها وسيتم تحمل كافة نفقات مشاركة عدد من لاعبي كل دولة بما في ذلك تذاكر السفر والإقامة.

وكانت الجمعية العمومية التأسيسية لاتحاد البحر الأحمر، قد اجتمعت في أبوظبي في جو عائلي شهد فرحة كبيرة، وتوافق الأعضاء إيجابياً على خارطة طريق عمل الاتحاد في المرحلة القادمة، وذلك بحضور 6 دول يمثلهم 3 رؤساء اتحادات من مصر واليمن وإريتريا، ونائب رئيس الاتحاد الصومالي وتفويض رسمي من جيبوتي والسودان؛ حيث تم انتخاب الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري رئيساً للاتحاد، والدكتور صبري عبدالمولى سلام رئيس الاتحاد اليمني نائبا للرئيس، وأحمد حسن من جيبوتي مديراً مالياً. كما تمت مخاطبة باقي دول المنطقة للانضمام رسمياً إلى اتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج، ومن المقرر الإعلان قريباً عن انضمام اتحادات جديدة بالتزامن مع بدء النشاط الرسمي.

