شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعو صلاح إلى مونديال اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم التواصل مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي خلال الساعات المقبلة، من أجل حضور حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد التي تقام في مصر يناير المقبل.

وقال صبحي في تصريحات صحفية إنه سيتم التنسيق مع النجم المصري محمد صلاح، لبحث ارتباطاته مع ناديه الإنجليزي ومعرفة مدى إمكانية حضوره لحفل الافتتاح بوصفه لاعباً عالمياً كبيراً ورمزاً مشرفاً للرياضة المصرية.

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