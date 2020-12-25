إصابة جيانا فاروق لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر للكارتيه بفيروس كورونا

أعلنت جيانا فاروق لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر للكارتيه، إصابتها بفيروس كورونا، بعد إيجابية العينة التي خضعت لها خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى بعض أفراد أسرتها.

وأعلنت اللاعبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إصابتها، وكذلك أفراد أسرتها متمنية الشفاء والدعاء لهم بتجاوز هذه الأزمة.

وكتبت اللاعبة على صفحتها: "الحمد لله فى السراء والضراء دعواتكم لى ولأسرتى بالشفاء".

وكانت جيانا فاروق قد تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2021 بعد تصدرها أول 4 مراكز فى التصنيف الدولي لعدة أشهر متتالية لتكون أول لاعبة مصرية وعربية والأفريقية تتأهل إلى الألعاب الأولمبية، خاصة أن طوكيو ستكون أول نسخة أولمبياد تشهد مشاركة لاعبة الكاراتيه لأنها لم تكن أولمبية من قبل.