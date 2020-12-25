إدارة الزمالك توجه الشكر لوزير الرياضة ومحمود الخطيب

تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد حضورهما مراسم جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة. وكان المستشار أحمد البكري قد توفي صباح أمس بعدما تعرض لإصابة بفيروس كورونا في وقت سابق. وجاء في بيان اللجنة: "تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بوافر الشكر والتقدير لمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لحضور مراسم جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الذي وافته المنية صباح اليوم. كما تشكر اللجنة كل من قدم لها واجب العزاء في المفغور له بإذن الله تعالى."

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