جاستون سيرينو يقترب من الأهلي

قالت تقارير صحفية جنوب أفريقية اليوم الخميس أن العلاقة بين صن داونز ولاعبه الأورجواياني جاستون سيرينو انهارت ووصلت لطريق مسدود.

وقالت صحيفة KickOff الجنوب أفريقية أن علاقة سيرينو ونادي صن داونز انهارت بسبب رغبة اللاعب فى الإنضمام للأهلي الذى يقوده حاليا مدربه السابق بيتسو موسيماني.

وشهدت الفترة الماضية غياب سيرينو عن المشاركة مع صنداونز في المباريات للمرة التاسعة تواليًا حيث لم يخض لقاء جوانج جالاكسي بطل بتسوانا في إطار ذهاب دور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت الصحيفة أن نادي صن داونز سيحسم مصير اللاعب يوم 27 ديسمبر الجاري خاصة بعد أن تلقى عرضا جديدا من الأهلي.

وفي حال نجاح الأهلي فى ضم اللاعب سيصبح من حقه قيده فى قائمته الأفريقية خاصة وأنه لم يشارك مع صن داونز فى مباراة دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي عرض على سيرينو ضعف الراتب الذى يتحصل عليه فى صن داونز إضافةإلى بعض المميزات المالية حسب معدلات تسجيل الأهداف.