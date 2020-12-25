محمد صلاح: يورغن كلوب يقلل من التكهنات حيال كون اللاعب المصري غير سعيد في ليفربول

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Getty Images يستمر عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى 2023

قلل المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، من التكهنات بأن لاعب الفريق محمد صلاح غير سعيد في النادي.

وكان اللاعب المصري قد صرح مؤخرا لصحيفة إسبانية بأنه يشعر بخيبة أمل لعدم حصوله على شارة قائد الفريق في المباراة أمام نادي ميتييلاند لتسند قيادة الفريق إلى زميله ترينت ألكسندر أرنولد.

كما رفض اللاعب الدولي المصري البالغ من العمر 28 عاما استبعاد الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

إلا أن المدرب الألماني قال "محمد صلاح (مو) يتمتع بمزاج جيد ويقضي وقتا ممتعا وهو في حالة جيدة حقا - هذا هو أهم شيء بالنسبة لي".

وأضاف كلوب "ليس بحوزتي صور [من ملعب التدريب] هذا الصباح، ولكن لو كان لدينا، لكنا رأيناه يضحك كثيرا".

وأردف "ماعدا ذلك فهو يعتبر بالنسبة لكم أنتم كـ [وسائل إعلام] شيئا مثيرا لتكتبوا عنه، ولكن فعليا، لا شيء مما يكتب حقيقة".

وبعد أن نُشرت مقابلة صلاح، تمكن اللاعب من تسجيل هدفين ليفوز ليفربول على كريستال بالاس 7-0.

وبذلك يكون صلاح قد رفع رصيده إلى 13 هدفا في الدوري الممتاز هذا الموسم، معززا صدارة ليفربول، الذي يستضيف وست بروميتش الأحد.

وكان ليفربول قد حصد لقب بطولة الدوري في العام الماضي ليعوض فشله في اقتناص البطولة في موسم 2018-2019 والتي فاز بها مانشستر سيتي

وقال كلوب: "من الواضح أن تصدر الترتيب في موسم الكريسماس لا يعني بالضرورة الفوز باللقب وإلا لكنا فزنا بها مرتين بالفعل".

وأضاف "إنه أفضل مركز يمكننا أن نكون فيه في الوقت الحالي ولكن هذا كل شيء. لم ننتهي من نصف مباريات الموسم بعد. إنه شيء جميل، لا شيء آخر".

وأردف "قبل عامين، لم نفز بالدوري رغم أننا كنا في الصدارة في عيد الميلاد، لم يكن الأمر يتعلق بنقص التركيز. لقد كان الأمر متعلق بقوة الفرق المنافسة وما زالت هذه القوة موجودة".