شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين يواجهون الإقالة فى الدورى على طريقة البرازيلى ريكاردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ نادى الإسماعيلى، الجميع بعد إقالة البرازيلي ريكاردو من تدريب الإسماعيلى، بعد 3 جولات فقط من منافسة الدورى الممتاز لموسم 2020 /2021.

وجاء قرار الإطاحة بريكاردو من تدريب الإسماعيلي بعدما تعرض الفريق للخسارة على يد الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة من عمر المسابقة، فيما أعلن الدراويش تعيين طلعت يوسف مدربا للفريق خلفا له.

ولم ينجح الإسماعيلي في تحقيق أي فوز منذ انطلاق المسابقة، حيث تعادل في أول مباراتين أمام كل من المصري بدون أهداف، والإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لمثلهم، على الرغم من التدعيمات القوية لإدارة الإسماعيلي والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين، إلا أن الدراويش لم يظهر بالشكل المنتظر لجماهيره، من أجل محو الذكريات السيئة في الموسم الماضي، فالفريق كان يعاني من الهبوط، والتواجد في المراكز المتأخرة.

وتعاقد الإسماعيلي مع 7 صفقات جديدة إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جينت البلجيكي السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الإنتاج الحربي، بالإضافة للتونسي مروان الصحراوي مدافع البنزرتي السابق بجانب استعادة الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحي بجانب عودة شكري نجيب من الإعارة.

وهناك 3 مدربين مهددون بالإقالة على طريقة ريكاردو وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

مختار مختار

يعانى المدير الفني للإنتاج الحربي من النتائج السيئة بعدما فشل في تحقيق أي فوز في مسابقة الدوري حتى الآن، فتعرض الفريق لهزيمتين على يد سيراميكا كليوباترا، فضلا عن الخسارة أمام البنك الأهلي، بينما تعادل في لقاء وحيد كان أمام الإسماعيلي.

طارق العشرى

رغم البداية القوية لطارق العشرى مع طلائع الجيش بالوصول لنهائى كأس مصر بعدما أطاح بالزمالك حامل اللقب منها، والهزيمة بصعوبة أمام الأهلى بركلات الجزاء، إلا أن النتائج لم تأتى كذلك في الدورى، حيث بدأ الدورى بالسقوط أمام أسوان، ثم التعادل مع الجونة، وأخيرا الهزيمة أمام المقاصة بهدفين لهدف مما تجعل العشرى قريبا من الإقالة.

عماد النحاس

عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب الذي تراجعت نتائج الفريق تحت قيادته في الدوري مع بداية الموسم على عكس العام الماضي.

فلم يستطع المقاولون تحقيق أي نقطة حتى الآن في الدورى بعد لعب مباراتين وسقط فيهما أمام الزمالك ووادى دجلة، وهو ما جعله في قاع الدورى.