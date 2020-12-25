شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد مهنئا الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: يطور من نفسه وأخباره هادفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عبد الواحد مدرب عام فريق وادى دجلة جريدة الخليج 365 على التتويج بجائزة دبى للصحافة الذكية، قائلا خلال فيديو: "مبروك موقع الخليج 365 فوزه بجائزة الصحافة الذكية.. هذا الأداء إن دل يدل على أنه موقع محترم وواقعى وكل الناس تتابعه فى الوطن العربى".

وتابع "الخليج 365 يستحق أكثر من ذلك لأنكم تعملون على أنفسكم وتطورون من أنفسكم ودائما ما أتابعكم، لأن الأخبار التى تنشرونها تكون هادفة وتبحث عن الحقيقة ومميز دائما.. وأقول مبروك لليوم السابع".

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.