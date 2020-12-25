شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الفرحة ترفع الإيقاف عن طاهر أبوزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

من الوقائع المثيرة في الكرة المصرية رفع الإيقاف عن نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأول طاهر أبوزيد في بطولة أمم أفريقيا عام 1986،وهو ما كشف المهندس مصطفى فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الافريقي النقاب عنه في تصريحات سابقة ، قال فيها أن طاهر أبوزيد حصل على إنذار في مباراة موزمبيق عقب تسجيل الهدف الثاني حيث خرج أبوزيد لخارج خط الملعب للتعبير عن فرحته وهو ما تسبب في اشهار الحكم له بالبطاقة الصفراء بداعي سوء السلوك.

وأكد مصطفى مراد فهمي أن الكاف طلب من الحكم تفسير سوء السلوك ووقتها قال تعبير عن الفرحة وفي ذلك التوقيت الاتحاد الدولي للعبة كان مؤيدا لفرحة اللاعبين خارج الخطوط بعكس الاتحاد الأوروبي وبالتالي كان القرار أمام اللجنة المنظمة برفع الإيقاف عن أبو زيد.