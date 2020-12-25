شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يدقون باب الرحيل عن الزمالك فى الانتقالات الشتوية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك على الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين فى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل عدم حاجة الفريق لجهودهم فى الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الاثنين المقبل، فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك بعد تأجيل مباراة القمة ضد غريمه الأهلى إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا.

وهناك 4 لاعبين خرجوا من حسابات البرتغالى باتشيكو بعدما لم يعتمد عليهم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى وجه جديد لم يقنعه حتى الآن، وتفضيل اللاعبين الموجودين عليه.

ونستعرض أبرز 4 لاعبين يدقون باب الرحيل عن الزمالك..

عمر السعيد

سيكون أول الاعبين الراحلين عن الزمالك هو عمر السعيد مهاجم الفريق، بعدما غاب عن مباريات الزمالك في الفترة التي تولى فيها باتشيكو لاعتماده على مصطفى محمد كمهاجم أساسى للفريق، بالإضافة لعودة المغربى حميد أحداد بعد انتهاء إعارته للرجاء المغربى، مما يصعب من فرص لعب عمر السعيد، والذى يفضل الرحيل للعب بشكل أساسى.

محمد عبد السلام

ابتعد محمد عبد السلام عن حسابات البرتغالى باتشيكو الذى يفضل اللعب بمحمود علاء ومحمد حمدى الونش كأساسيين ومحمد عبد الغنى كبديل لهم حال غياب أحدهم، وهو ما جعل اللاعب يطالب إدارة ناديه بالرحيل حتى يتسنى له اللعب بشكل أساسى للحفاظ على مكانته في تشكيل المنتخب الأولمبى الذى سيشارك في أولمبياد طوكيو الفترة المقبلة.

مصطفى فتحى

طالب باتشيكو إدارة الزمالك برحيل مصطفى فتحى البعيد عن مستواه منذ عودته من الإصابة، مع تفوق زيزو وأوناجم وشيكابالا عليه، ما يصعب من مشاركته في الفريق الفترة المقبلة، والأفضل له الخروج لإعارة لاستعادة مستواه والعودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.

حمزة المثلوثى

حالة من الغموض تحيط بمصير التونسي حمزة المثلوثي مع الزمالك في الفترة الحالية، بعدما ترددت أنباء عن عدم اقتناع المدرب بمستواه وتفضيل الثنائي أحمد عيد وحازم إمام عليه لقيادة الجبهة اليمنى.

وشدد على أن اللاعب التونسي سوف يتم تقييمه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة لحسم موقفه مع الزمالك.