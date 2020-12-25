شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص مروان محسن في المشاركة مع الأهلي أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل غياب مروان محسن مهاجم الأهلي عن الفريق بنسبة كبيرة في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز بسبب عدم تماثله للشفاء من آلام الركبة التي عانى منها خلال الفترة الماضية وحرمته من تدريبات الأهلي الأخيرة وكذلك من رحلة الفريق للنيجر لواجهة سونيديب في بطولة أفريقيا.

ويبدأ الأهلي غداً السبت الإستعداد لمباراة الإتحاد السكندري بعدما عاد الفريق من النيجر فجر أمس عقب الفوز على سونيديب عصر الأربعاء بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات 48 ساعة.

ومن المقرر أن يخضع مروان محسن لفحص طبي قبل مران الغد لكن الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندري حيث يخشى الجهاز الفني من التسرّع في عودة اللاعب فتتفاقم إصابته لاسيما وأن الجهاز يملك البديل المُتمثل في الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه صلاح وشريف والأخير على وجه التحديد.

وقدم محمد شريف، لاعب الأهلى، أوراقه اعتماده كلاعب صاحب إمكانيات عالية ولديه حلول مبتكرة فى التعامل مع الكرات التى تتاح له أمام مرمى الخصم، وهو ما ظهر جلياً فى المباريات التى شارك فيها مع الفريق الفترة الماضية.

نجاح محمد شريف قضى على ظاهرة مروان محسن مهاجم الأهلي، والذى يغيب عن المشاركة للإصابة، والذى كان يحصل على العديد من ألفرص التى تتاح له أمام المرمى ولكن يهدر الكثير منها، بينما يكتفى بدور المحطة فى هجوم الأهلى من حيث فتح المساحات لزملائه القادمين من الخلف والأجناب، بدلا من أن يكون هجاماً أمام مرمى المنافسين ويستغل أنصاف ألفرص، وهو ما استغله شريف فى ترجمة ألفرص التى أتيجت له إلى تسجيل أهداف أو تهديد مرمى المنافسين.

وتألق محمد شريف بشدة فى مباراة فريقه ضد غزل المحلة وسجل هدفين وصنع الثالث، وظهرت مهارة اللاعب الحقيقية فى كرة الهدف الأول، بعدما تمكن من مرأوغة حارس ألفلاحين وسدد الكرة بطريقة عبقرية بعدما لمح تغطية مدافع المحلة فما كان منه إلا أن لعب كرة لولبية من فوق المدافع لتسكن الشباك بسهولة ويسر.

ويجيد محمد شريف اللعب بكلتا قدميه اليمنى واليسرى، حيث أنه يتميز عن غالبية لاعبى الدورى المصرى بأنه اللاعب الوحيد الذى يجيد اللعب بالقدمين بنفس القوة ونفس الإتقان فى التصويب وتوجيه الكرة، بخلاف سرعاته ألفائقة والتى تميزه عن غيره من اللاعبين سواء فى الأهلى أو فى الدورى المصري.

وما يميز شريف أيضا أنه لاعب جوكر ولديه حلول متعددة سواء اللعب فى مركز رأس الحربة الصريح أو الجناحين الأيمن والأيسر أو تحت رأس الحربة، وهو ما يجعله حل سحرى لأى مدير فنى للأهلي، يساعده على إيجاد الحلول فى وقت الغيابات.

ونجح محمد شريف فى تشكيل ثنائية قوية مع زميله محمود كهربا، أنسى الجماهير الحمراء غياب العناصر الأساسية فى الخط الأمامى للأهلى سواء حسين الشحات أو جونيور أجايى أو مروان محسن، وهو ما يؤكد أن دكة الأهلى بنفس قوة المجموعة الأساسية بل وتتفوق عليها أيضا فى بعض المراكز.