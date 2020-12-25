شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان لايعرف طريق الفوز على الجونة قبل صدام السكة الحديد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أسوان نظيره الجونة في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد السكة الحديد ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الجونة على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بنفس الجولة.

*ترتيب أسوان والجونة بجدول الدوري

ويحتل أسوان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف فيما يحتل الجونة المركز الخامس برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

*تاريخ مواجهات أسوان والجونة

التقى الجونة وأسوان مرتين قبل صدام اليوم الاولى كانت فى الدور الأول لدوري الموسم الماضى وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف تماسيح النيل محمد الصباحى وسجل أحمد حمدى هدف التعادل للجونة من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم على ستاد أسوان فى 7 يناير 2020 بالجولة الثانية عشرة للمسابقة ، أما اللقاء الثانى فكان فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى وفاز الجونة بهدف دون رد سجله عمرو عبد الفتاح فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد خالد بشارة فى 24 سبتمبر 2020 بالجولة 29 للمسابقة.

*الشيشينى يطالب باستعادة الانتصارات وشحاته يسعى للفوز الثانى على التوالى

وطالب سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات والتركيز من الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة لضمان حصد النقاط الثلاث في المقابل شدد رضا شحاته المدير الفني للجونة على لاعبيه ضرورة مواصلة الروح القتالية التي خاضوا بها مواجهة الاسماعيلى الأخيرة بعدما حولوا تأخرهم بهدف لفوز بهدفين في الشوط الثانى من المباراة.

*التشكيل المتوقع لأسوان أمام الجونة

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الجونة مكون من :" خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلواني، أحمد أيمن، جون افري، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيري، هاني رشدي ".

*التشكيل المتوقع للجونة أمام أسوان

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام أسوان مكون من :" إسلام طارق ، جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن ، إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، عموري ، والتر بواليا".