شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا وزاكيرونى وطلعت يوسف مدربون "حبر على ورق" مع كبار الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإعلان عن تعيين مدير فنى لفريق بشكل رسمي ليس نهاية المطاف ، فقد تتفاجىء أن الأمر لايعدو كونه "حبر على ورق"خاصة إذا كان الامر يتعلق بكبار الايجيبشن ليج الاهلى والزمالك والاسماعيلى الذين جمعتهم تجربة مشابهة مع بعض المدربين نستعرضها في السطور التالية..

*طلعت يوسف

منذ ساعات قليلة أعلن الموقع الرسمي للنادى الإسماعيلى تقدم طلعت يوسف بإعتذار عن القياده الفنية للدراويش لظروف عائلية قاهرة.

و تواجد طلعت يوسف بالاسماعيلية لبدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي لكنه اعتذر قبل التدريب.

وقاد طلعت يوسف مختلف الفرق التى تولي تدريبها في 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبي الفرق التى تولي قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا.

*فينجادا

في موسم 2009 أعلن النادي الأهلي اعتذار المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي نيلو فينجادا عن عدم تدريب الفريق بعد أيام من إعلانه رسميا خليفة لمواطنه مانويل جوزيه.

وجاء في بيان للأهلي عبر موقعه الرسمي أن إنهاء التعاقد مع فينجادا جاء بصفة ودية حيث اعتذر المدرب البرتغالي عن عدم الحضور إلى مصر بسبب ارتباطات أسرية.

وبحسب بيان الأهلي فإن فينجادا أرسل خطابا لحسن حمدي رئيس النادي الاهلي وقتها يعتذر فيه عن عدم تدريب الفريق لأسباب أسرية.

*زاكيرونى

وفى موسم 2008 أعلن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك وقتها ، أثناء تواجده فى لندن أنه تعاقد مع الأيطالى ألبرتو زاكيروني وحسب الموقع الرسمى لنادى الزمالك أنه وصل الى المرحلة النهائية في صياغة الاتفاق الخاص بالتعاقد مع المدير الفني العالمي الأيطالي ألبرتو زاكيروني والذى وصل القاهرة بالفعل لقيادة الفريق لكن دون أسباب واضحة تم التراجع عن الصفقة.

وتواجد الإيطالي ألبرتو زاكيروني في القاهرة وفي ذلك الوقت كان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك خارج مصر، وقالت تقارير صحفية إن المدرب الإيطالي سيقود الزمالك لكن المفاوضات لم تصل لمرحلة نهائية.