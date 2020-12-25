شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز عبد الشافى ثعلب الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ68 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الجمعة، عبد العزيز عبد الشافى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 68، فهو من مواليد 25 ديسمبر 1952 بمدينة القاهرة وانضم للأهلى قبل أن يكمل الثالثة عشر من عمره.

بدأ "زيزو" مشواره مع الأهلى ليلفت الأنظار إليه وهو فى سن الـ16 ليتم تصعيده للفريق الأول رغم صغر سنه، وشارك فى بطولة ودية أقميت بالمجر كأول مشاركة مع كبار الأهلى.

اشتهر عبد العزيز عبد الشافى فى الأهلى بتخصصه فى إحراز الأهداف فى مرمى الزمالك أثناء لعبه مع ناشئى الأهلى حتى الفريق الأول، وأبدع فى مركز صانع الألعاب، وأحرز مع الأهلى فى كل البطولات أكثر من 100 هدف.

موهبة زيزو جعلته أحد اللاعبين المنتظرين بقوة فى الكرة المصرية، لينضم للمنتخب الأول وهو فى سن السابعة عشرة كأحد أصغر اللاعبين الذين لعبوا دولياً في تاريخ مصر ، ولعب مع الفراعنة 32 مباراة، أحرز فيها أول أهدافه الدولية فى مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا الشرقية سنة 1969.

وكان زيزو بين كتيبة المارد الأحمر التى حصدت البطولة الأفريقية الأولى بدورى الأبطال فى تاريخ الأهلى عام 1982.

وعندما انتقل الخطيب للأهلى من نادى النصر.. كان لاعبو الأحمر يطلقون على عبد العزيز عبد الشافى لقب "زيزو".. فاقترح البعض منهم لقب بيبو ( على نفس وزن زيزو)، للتفرقة بينهما.. ومنذ ذلك اليوم والخطيب يُلقب بـ"بيبو" وعبد العزيز لقبه "زيزو".

مع محمود الخطيب تعاون مع زيزو على المستطيل الأخضر، ليشكلا ثنائيا رائعا إلا أن عبد العزيز عبد الشافى تعرض للإصابة قبل أن يقرر الاعتزال وهو فى الـ27 عاما وتم تعيينه مديرا للكرة بالأهلى.

بدأ زيزو بعد ذلك مشواره الإدارى والفنى، وتولى منصب مدير الكرة بالأهلى فى بداية الثمانينيات ليحصد مع الفريق عدداً من الألقاب محلياً وأفريقياً، قبل أن يتجه للتدريب ليعمل مساعداً لمحمود الجوهرى في ولايته الثانية مع منتخب مصر، ثم يتولى تدريب منتخب مصر الأولمبى، كما عمل زيزو مدرباً لعدد من الأندية كان أبرز إنجازاته خلالها الوصول ببلدية المحلة لنهائى كأس مصر للمرة الأولى فى تاريخ الفريق

عبد العزيز عبد الشافى عمل مدرباً لعدد من الأندية العربية أبرزها أهلى جدة والنجمة اللبنانى الذى حقق معه كل الألقاب فى لبنان، ليعد واحداً من المدربين التاريخيين للنجمة، وفى عام 2010 تولى زيزو منصب المدير الفنى للأهلى بصفة مؤقتة ولمدة شهر.