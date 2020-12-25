شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد صفقات الأهلى فى 2020.. 4 لاعبين جدد وإعادة 5 نجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عام 2020 على الانتهاء والذى شهد الكثير من الأحداث فى النادى الأهلى فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والذى أثر بشكل كبير على البطولات الرياضية بشكل عام وبطولات كرة القدم بشكل خاص.

وتوقفت المسابقات لعدة أشهر قبل أن يتم الاتفاق على استمرار جميع المسابقات وعدم إلغاء أى منها، وبالفعل خلال شهر ديسمبر الجاري، اختتمت المسابقات المحلية المصرية بإقامة مباراة نهائى كأس مصر.

وأبرم مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، العديد من الصفقات خلال عام 2020، سواء كانت في الانتقالات الأولى في يناير أو في الانتقالات الصيفية الماضية، لإعادة الفريق إلى منصات التتويج في بطولة أفريقيا بعدما خسر الأهلى نهائيى أفريقيا أمام الوداد المغربى والترجى التونسى، وهو ما نجحت فيه الإدارة بالتتويج بدورى أبطال أفريقيا 2020 بعد الفوز على الزمالك في نهائي القرن والتأهل لمونديال الأندية، بالإضافة إلى الدورى المصرى والكأس، ليحقق الثلاثية التاريخية.

ونستعرض صفقات الأهلى في 2020.. الانتقالات الشتوية

محمود عبد المنعم كهربا من أفيس البرتغالى

السنغالى أليو بادجى من رابيد فيينا النمساوى

الانتقالات الصيفية

بدر بانون من الرجاء المغربى

أحمد رمضان بيكهام من وادى دجلة

إعادة من الإعارة

محمد شريف من إنبى

ناصر ماهر من سموحة

أكرم توفيق من الجونة

أحمد ياسر ريان من الجونة

صلاح محسن من سموحة