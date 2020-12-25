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حصاد صفقات الأهلى فى 2020.. 4 لاعبين جدد وإعادة 5 نجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عام 2020 على الانتهاء والذى شهد الكثير من الأحداث فى النادى الأهلى فى ظل تفشى «كوفيد-19»، والذى أثر بشكل كبير على البطولات بشكل عام وبطولات كرة القدم بشكل خاص.

وتوقفت المسابقات لعدة أشهر قبل أن يتم الاتفاق على استمرار جميع المسابقات وعدم إلغاء أى منها، وبالفعل خلال شهر ديسمبر الجاري، اختتمت المسابقات المحلية المصرية بإقامة مباراة نهائى كأس مصر.

وأبرم مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، العديد من الصفقات خلال عام 2020، سواء كانت في الانتقالات الأولى في يناير أو في الانتقالات الصيفية الماضية، لإعادة الفريق إلى منصات التتويج في بطولة أفريقيا بعدما خسر الأهلى نهائيى أفريقيا أمام الوداد المغربى والترجى التونسى، وهو ما نجحت فيه الإدارة بالتتويج بدورى أبطال أفريقيا 2020 بعد الفوز على الزمالك في نهائي القرن والتأهل لمونديال الأندية، بالإضافة إلى الدورى المصرى والكأس، ليحقق الثلاثية التاريخية.

ونستعرض صفقات الأهلى في 2020.. الانتقالات الشتوية

محمود عبد المنعم كهربا من أفيس البرتغالى

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السنغالى أليو بادجى من رابيد فيينا النمساوى

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الانتقالات الصيفية

بدر بانون من الرجاء المغربى

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أحمد رمضان بيكهام من وادى دجلة

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إعادة من الإعارة

محمد شريف من إنبى

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ناصر ماهر من سموحة

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أكرم توفيق من الجونة

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أحمد ياسر ريان من الجونة

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صلاح محسن من سموحة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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