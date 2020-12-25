الزمالك ينهي ملف تجديد أوباما.. ويكشف مصير ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للزمالك، أن النادي أغلق ملف التجديد ليوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، مشيرًا إلى أنه يستبعد توقيع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي لناد آخر في يناير المقبل.

وقال السيد، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، صباح الجمعة: "تم الانتهاء من ملف التجديد لأوباما بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد الجديد والخاصة بالمدة وقيمة الراتب السنوي".

وأضاف: "كانت هناك جلسة مع وكيل أوباما، وشهدت التوقيع على اتفاق بالبنود الجديدة، التي تتضمن تقدير اللاعب وتمسك النادي به خلال الفترة الحالية".

وأوضح: "ملف التجديد لم يشهد أي معوقات بين الطرفين ولم تستغرق المفاوضات أكثر من 10 دقائق، واللاعب أبدى رغبة شديدة وتمسك بالاستمرار في صفوف الزمالك، خاصة وأنه أحد قائدي الفريق ومن أبناء النادي".

وأشار حسين السيد إلى أن توقيع عقود يوسف أوباما سيكون خلال 48 ساعة، ليتم غلق الملف نهائيًا للحفاظ على استقرار الفريق الكروي الأول.

من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة التنفيذية للزمالك أن الإدارة بصدد الانتهاء من مستحقات فرجاني ساسي خلال الفترة القليلة المقبلة، لحسم ملف التجديد له بعد تأكيد اللاعب رغبته في الاستمرار بين صفوف الفريق.

وأضاف: "فرجاني ساسي لاعب محترف ويقدر قيمة الزمالك ويعلم أن إدارة النادي ترغب في المقابل في الإبقاء على اللاعب، وكل ما طلبه حالياً هو الحصول على المستحقات المالية المتأخرة للاتفاق النهائي على عقود التجديد".

وأتم السيد قائلا: "أستبعد توقيع فرجاني ساسي لأي نادي خلال يناير المقبل قبل 6 أشهر من نهاية عقده الحالي مع الزمالك، لأننا نشعر أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين في الفترة الحالية وأنه لا يريد الرحيل عن النادي".

ويستعد الزمالك لموجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن الزمالك نجح في الفوز بمباراته الافتتاحية للدوري أمام المقاولون العرب وحصد النقاط الثلاث، قبل أن يتعادل أمام بيراميدز في المباراة الماضية بهدف لكل منهما، ليجمع وصيف النسخة الماضية أربع نقاط حتى الآن.