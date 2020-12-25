تقارير طبية جديدة تكشف السبب الحقيقى لوفاة ماردونا

كشفت تقارير طبية جديدة ، عن السبب الحقيقى لأسطورة كرة القدم الأرجنتيينية ديجو ماردونا، نافيةً كل ماتردد عن وفاته بسبب إمانه للكحول والمخدرات .

ونشرت صحيفة " ميرور " الإنجليزية نتيجة إحدى التقارير الطبية والتحاليل الأخيرة لجثة ماردونا والتي أثبتت أنه كان يعاني من مشاكل في القلب والكلي والكبد ، دون وجود نسب كحول أو مغدرات في تلك التحاليل التي أًجرت

أخيراً بعد أخذ عينه من البول والدم من الجثة بعد وفاته.

ولكن كشفت تلك التقارير ان الأسطورة الأرجنتينية ماردون كان يعاني من مشاكل نفسية كالاكتئاب والفصام ونوبات الهلع والصرع، لذلك كان دائم استخدام بعض العقاقير الطبية التي تساعد على علاج اضطرابات المزاج.

كما نفت التقارير الطبية الجديدة كل ماقاله بيان

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والذي قال أن السبب في وفاة ماردونا هي إضربات في القلب و أزمة قلبة ، بل أثيتت انه كان يعاني من تليف في الكبد اضطراب في الكلى يسمى النخر الأنبوبي الحاد والذي يمكن أن يؤدي إلى فشل كلوي حاد، بالإضافة إلى مرض الشريان التاجي وتليف عضلة القلب.

يذكر أن أثيرت حالة من الجدل بعد وفاة النجم الأرجنتيني ماردونا، وكثرت الأقاويل أن السبب في وفاته هي كثرة تناوله للمشروبات الكحولية و تعاطيه للمخدرات .