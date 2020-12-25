أسوان يواجه الجونة بالدوري الممتاز

يحل فريق الجونة ضيفا علي نظيره أسوان، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب السكة الحديد، في المبارة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى المصرى.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة

أسوان و الجونة في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1.

ويحتل أسوان المركز الثالث في ترتيب الدورى المصرى حتي الآن برصيد 6 نقاط، تحت قيادة مديره الفني سامى الشيشينى، بعد أن خاض ثلاث مباريات منذ بداية البطولة، بينما يأتى الجونة في المركز الخامس بنفس عدد النقاط، وكان الفارق بين الفريقين هو عدد الأهداف.