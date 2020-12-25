اليوم.. غزل المحلة يستضيف طلائع الجيش في الدوري الممتاز

يحل فريق طلائع الجيش ضيفًا ثقيلا علي نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الجمعة، في المبارة التي تجمع بينهما، علي ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش، اليوم الجمعة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2.

ويسعي غزل المحلة بقيادة مديره الفنى خالد عيد، منذ الصعود لبطولة الدورى الممتاز لإثبات ذاته، خصوصا بعد غياب زعيم الفلاحين عن البطولة لمدة طويلة، وتعادل المحلة في

لقائين منذ بطولة الموسم الحالي من الدورى، وخسرلقاء واحد، ليجني نقطتين ويحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدورى.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر في ترتيب الدورى حتي الآن برصيد نقطة واحدة، بعدما خسر لقاءين وتعادل في مبارة واحدة، ويسعي طارق العشري المدير الفني للفريق للفوز في مباراة اليوم أمام غزل محلة لجنى الثلاث نقاط وتعزيز رصيد فريقه.