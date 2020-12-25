الليلة.. الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي لأول مرة في الدوري

يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره البنك الأهلي الوافد الجديد علي الدورى المصرى الممتاز، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.
ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلية بالبنك الإهلي في المباراة التي تبدأ مساء اليومالجمعة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
ويستعد البنك الأهلى بقيادة مديره الفني محمد يوسف، لمواصلة مشواره في الدورى الممتاز منذ صعوده للبطولة لأول مرة في تاريخه هذا الموسم، حيثيحتل المركز السابع في ترتيب الدورى حتي الآن برصيد 4 نقاط، بينما يسعي الإسماعيلي بعد تولي محمد وهبة المدرب العام للفريق مهام المدير الفني بعد اعتذار طلعت يوسف عن تدريب الفريق، لتعزيز نقاطه، والتحسين من مستواه، حيث يحتل الدراويش المركز الثالث عشر في ترتيب الدورى حتي الآن برصيد نقطتين.
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