تعرف على المدرب الذى سيقود الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، المدرب العام، محمد وهبة بقيادة الفريق مؤقتا، ويبدأ وهبة مهمته مع الدراويش أمام البنك الأهلي، اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

جاء قرار إدارة الإسماعيلي بعد تراجع المدرب طلعت يوسف فجأة عن تولي المهمة لأسباب عائلية، وقاد وهبة مران الفريق مساء أمس الخميس بجانب سعفان الصغير مدرب حراس المرمى، واقتصر المران على بعض الفقرات التكتيكية. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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