شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. الاتحاد الآسيوى يدرس إلغاء بطولتَي الشباب والناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرس إلغاء بطولتَي آسيا للشباب والناشئين، المقرَّر تنظيمهما في مارس وإبريل 2021، حيث ستجرى بطولة الشباب في أوزبكستان، فيما تستضيف البحرين بطولة الناشئين.

ويشارك المنتخب السعودي للشباب تحت 19 عامًا في بطولة الشباب بقيادة صالح المحمدي، مدرب الأخضر، فيما يشارك المنتخب السعودي تحت 16 عامًا في بطولة الناشئين بقيادة عبدالوهاب الحربي.

ويلعب المنتخب السعودي للشباب في البطولة بوصفه حامل لقب كأس آسيا 2018 في إندونيسيا، بينما يلعب المنتخب السعودي للناشئين بوصفه بطل مجموعته في التصفيات.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن، أمس، إلغاء بطولتَي كأس العالم للشباب والناشئين بسبب مستجدات فيروس كورونا، وظهور نسخة متحوِّلة منه، حيث ستلغى نسخة عام 2021 من كأس العالم تحت 17 عامًا المقرَّر تنظيمها في بيرو، وكأس العالم تحت 20 عامًا المقرَّرة في إندونيسيا.



وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء بطولة الشباب 2021 بسبب استمرار تأثيرات «كوفيد 19».