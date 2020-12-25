شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على نسبة حضور الجماهير لـ«مونديال اليد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، عن نسبة الحضور الجماهيري التي سيسمح بها في جميع مباريات بطولة العالم لكرة اليد، في نسختها رقم 27، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتي 31 يناير المقبل.
وقالت وزيرة الصحة المصرية، في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة، إن حضور الجماهير سيكون بنسبة 30 بالمئة من سعة الملعب، في الصالات الأربع للمونديال.
يذكر أن مصر تستضيف البطولة في أربع صالات، هي: «استاد القاهرة، والسادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبرج العرب»، وستقام بطولة العالم، للمرة الأولى في تاريخها، بمشاركة 32 منتخباً.
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