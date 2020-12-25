شكرا لقرائتكم خبر عن «السومة» يضع الأهلي في ورطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد إدارة النادي الأهلى السعودى للاجتماع بالكويتي عبدالله جاسم، مدير أعمال المهاجم التاريخي عمر السومة، قائد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خلال الأسبوع المقبل، قبل دخول اللاعب الفترة الحرة مطلع العام الجديد.

كانت إدارة النادي الأهلي قد اجتمعت قبل أكثر من أسبوع مع عبدالله جاسم، وخرج الطرفان دون اتفاق.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن عبدالله جاسم، وكيل السومة، لم يتلق أي عرض رسمي من النادي الأهلي، وهو ما أكدته مصادر مقربة من اللاعب.

وخلال الأيام التالية، لم يتلق اللاعب أي عرض من النادي ولم يجتمع معه أي مسؤول أهلاوي طوال الفترة الماضية.

ويتقاضى «السومة» راتبًا سنويًّا يصل إلى 3.2 مليون دولار، يزيد بنصف مليون مع الامتيازات والبدلات.

يذكر أن «السومة» ووكيله رفضا التباحث مع أي وسطاء آخرين أو تلقي أي عروض قبل دخول اللاعب فترة الأشهر الستة الأخيرة التي تبدأ في الأول من يناير، فيما أكدت مصادر خاصة أن وسيطين من نادٍ عاصمي وآخر غربي اتصلا بالوكيل جاسم لإبداء رغبتهما في التعاقد مع اللاعب، إلا أن جاسم رفض الخوض في أي تفاصيل قبل دخول اللاعب فترته القانونية.

من جانبها، تسعى إدارة الأهلي إلى تأمين مبلغ التجديد قبل تقديم العرض الرسمي، وتبدو الإدارة في ورطة مالية بسبب أنها لا تستطيع التوقيع ما لم تضمن توقيعًا مماثلًا من أعضاء مجلس الإدارة للالتزام بالمبلغ وفق التعديل الجديد الصادر من هيئة الرياضة.

ووفق المصادر الخاصة، لا تبدو الإدارة قادرة على الوفاء بالعقد حتى الآن، وهو ما قد يفرض رحيل الهداف التاريخي للدوري السعودي عن أسوار القلعة الخضراء.