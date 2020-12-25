شكرا لقرائتكم خبر عن بيلد «الألمانية» تشيد باستعدادات مصر لمونديال اليد.. وتطالب فريقها بنتيجة مرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت صحيفة بيلد الألمانية بالتجهيزات لبطولة العالم للرجال في نسختها رقم «27» والتي تستضيفها مصرخلال الفترة من 13 وحتي 27 من يناير العام المقبل بمشاركة 31 دولة، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف للبطولة.

وقالت الصحيفة إن مصر استطاعت بناء أربع صالات استعدادا للبطولة في وقت قياسى بالنسبة للمعدلات الزمنية للبناء، من بينها صالتان جديدتان بتكلفة 100 مليون يورو. وتحدثت الصحيفة عن استعدادات المنتخب الألماني لبطولة العالم، مطالبة فريقها بتحقيق نتائج مرضية تعوض حصوله على المركز الرابع في بطولة العالم الماضية بألمانيا والدنمارك والتي فازت فيها الأخيرة على النرويج في المباراة النهائية.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد الألماني ترك حرية كاملة للاعبي المانشافت بالمشاركة مع فريقهم في البطولة من عدمها، بسبب تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد يواجه المنتخب الألماني في دور الثمانية للبطولة أو منتخب إسبانيا بطل أوروبا، وفقا لقرعة ونظام المباريات.