شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. سماء غائمة وسحب ممطرة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة) انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة مصحوبا برياح نشطة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً وتتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.