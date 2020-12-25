هذا الفعل فضحا للأسرار على الهواء .. مدحت شلبي : محمد أبو تريكة أساء لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

قال الإعلامي مدحت شلبي إن محمد أبو تريكة، لاعب الأهلى الأسبق، أساء لمحمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزي بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن الفرعون حزين فى قلعة الريدز، موضحا أن هذا الفعل فضحا للأسرار على الهواء.

ولام شلبي، خلال تقديمه برنامج مساء أون تايم على قناة "أون تايم سبورت"، على أبو تريكة بسبب إعلان أسرار محمد صلاح على الهواء، خاصة أن الفرعون يثق فيه كثيرا، مشيرا إلى أن التوفيق خان الماجيكو في حديثه عن الفرعون صلاح.

وتابع شلبي: "لماذا كل هذه الإيحاءات يا أبو تريكة خاصة أن صلاح سعيد للغاية في ليفربول ويتقاضى راتبا مميزا ويقدم مستوى جيدا للغاية، ولا أحد يستطيع أن ينكر فضل ليفربول على صلاح، وبهذه التصريحات جعلت العالم كله يتحدث عن صلاح".

وتسببت تصريحات أبو تريكة فى قلق في الإعلام العربي والأوروبي حول مستقبل محمد صلاح، والتي أكد فيها أن جناح ليفربول غير سعيد بالوقت الحالى، بل وأشار إلى أن ليفربول يفكر في بيع اللاعب لأسباب اقتصادية.