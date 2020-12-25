شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب بديلا لفخر الدين بن يوسف فى تشكيلة الإسماعيلى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمد وهبة المدرب العام للنادى الإسماعيلى على الدفع بشكرى نجيب مهاجم الفريق فى التشكيلة الأساسية للدراويش فى مباراة البنك الأهلى المقرر لها مساء اليوم بالجولة الرابعة للدورى على استاد الإسماعيلية، بعد تأكد غياب التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد إصابته بفيروس كورونا، وكشف مصدر بالنادى الإسماعيلى لـ"الخليج 365" أن الجهاز الطبى لفريق الكرة قرر عزل التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق فور إبلاغه للجهاز بفقدانه حاسة الشم وهى إحدى أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وانتظر الدراويش وصول التقرير الطبى من اتحاد الكرة الذى يشمل نتيجة تحليل رابيد تيست الذى خضع له اللاعبون استعداداً لمواجهة البنك الأهلى للتأكد من حقيقة الإصابة.

وأثبتت مسحة كورونا التى خضع لها فخر الدين بن يوسف إصابته بفيروس كورونا، ورفض مسئولو الإسماعيلى الإعلان بشكل رسمى عن إصابة اللاعب.

وكشف مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أسباب عدم إعلان إصابة فخر الدين بن يوسف بفيروس كورونا بناء على رغبة اللاعب، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فخر الدين بن يوسف طلب من مسئولى الإسماعيلى عدم الإعلان بشكل رسمى عن الإصابة حفاظا على مشاعر أسرته فى تونس وخوفا من زيادة قلقهم عليه خاصة فى ظل تواجده خارج البلاد وعدم قدرتهم من الاطمئنان عليه".

فى شأن آخر علم ”الخليج 365” كواليس اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار فى مهمته مديرا فنيا للنادى الإسماعيلى رغم وصوله للإسماعيلية استعدادا لقيادة مران الفريق الأصفر استعدادا لمواجهة البنك الأهلى، وتعود بداية الأحداث للاجتماع الذى عقده طلعت يوسف مع مجلس إدارة الإسماعيلى للاستقرار على جهازه المعاون قبل انطلاق المران، خاصة أنه اتفق مع مسئولى القلعة الصفراء على استكمال جهازه المعاون عقب توقيع العقود وحينما طلب طلعت يوسف الاستعانة بمحمد ابراهيم في منصب المدرب العام رفض مسئولي الأسماعيلي بداعي وجود محمد وهبة نجم القلعة الصفراء ليعترض طلعت يوسف ويعتبره تدخلا في طريقة عمله وهي الطريقة التي يرفضها منذ بداية عمله في مهنة التدريب .

ومع اشتعال حدة الخلاف بين الطرفين عاتب مسئولو الإسماعيلي طلعت يوسف بعد تصريحاته الإذاعية اليوم والتي أعلن خلالها أنه حرص تأمين نفسه من قرارات إدارة الإسماعيلي التي وصفها بالمتسرعة مستشهدا بقرار إقالة ريكاردو والذي وصفه بالقرار السريع ، حيث أكد أنه وضع شرطا مكتوبا في العقد ليؤمن نفسه من غدر مسئولي الأسماعيلي خاصة مع قرار اتحاد الكرة بمنع عمل المدربين في أكثر من ناديين طوال الموسم.

تصريحات طلعت يوسف اغضبت مسئولى الإسماعيلي وعاتبوه خلال الجلسة على إعلانها، الأمر الذى رفضه المدرب معتبرة إياها أمور عادية لاتستحق الغضب خاصة أنه أشاد بالاسماعيلي ككيان وكجماهير ومن حقه إبداء رأيه كيفما يشاء.

وإيذاء استمرار الخلافات بين الطرفين ورغبة طلعت يوسف في الاعتذار فلقد أبلغ مسئولى الإسماعيلي أنه تلقى اتصالا من زوجته تخبره بارتفاع درجة حرارة ابنته الوحيدة ووجود احتمالية إصابتها بفيروس كورونا ورغبته في التواجد بجوارها واعتذاره عن الاستمرار في العمل مع الدراويش ليقرر مجلس الإدارة إعلان الاعتذار بشكل رسمي وتكليف محمد وهبة بقيادة الإسماعيلي في مواجهة البنك الاهلى لحين التعاقد مع مدرب جديد.