شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس "بيكنباور" الكرة المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ67 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الجمعة، محمد حسن حسين يونس، الشهير بـ"مصطفى يونس" نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده الـ67، فلقد وُلد فى الخامس ‏والعشرين من ديسمبر من عام 1953، وانضم لصفوف الأهلى وهو فى سن ‏صغيرة لا تتعدى السادسة عشرة من عمره‎.

بدأ مصطفى يونس مشواره مع الفريق الأول للنادى الأهلى فى موسم ‏‏1972-1973 فى الجيل الذهبى للفريق تحت قيادة المدير الفنى المجرى ‏هيديكوتى، والذى يدين له يونس بالفضل فى إصقال موهبته وتنمية قدراته ‏الفنية والبدنية، حيث رافق يونس فى ذلك الوقت عمالقة القلعة الحمراء ‏وعلى رأسهم محمود الخطيب، رئيس النادى الحالي.

تألق مصطفى يونس فى قيادة خط دفاع المارد الأحمر على مدار ‏سنوات طويلة ساهم خلالها فى تتويج الفريق بـ 12 لقباً بواقع 7 ‏منها ببطولة الدورى الممتاز و3 ألقاب لكأس مصر فضلاً عن حمله أول ‏لقب إفريقى لأبناء التتش فى عام 1982 وهو قائد لأبناء التتش على ‏حساب أشانتى كوتوكو الغانى بعقر ملعبه، كذلك التتويج مع الأهلى ‏بلقب إفريقيا لأبطال الكؤوس عام 1984.‏

مصطفى يونس القائد التاريخى للنادى الأهلى لقبّه الخبراء والنقاد ‏بـ"بيكنباور" الكرة المصرية، أسوة بالنجم الألمانى الشهير، لما كان ‏يتميز به من قدرات فنية هائلة وقدرات على التقدم للأمام وعمل الزيادة ‏الهجومية.‏

قاد يونس خط دفاع منتخب مصر بامتياز خلال فترة السبعينات، مقدماً ‏نموذجاً صارخاً فى مركز قلب الدفاع فى صفوف الفراعنة، قبل أن يعلن ‏اعتزاله لعبة الكرة القدم فى موسم 1984-1985‏‎.‎

وتوجه يونس إلى مجال التدريب مطلع التسعينيات، عقب إنهاء مسيرته ‏داخل المستطيل الأخضر، فتولى القيادة الفنية لعدة أندية على رأسها ‏الهلال السودانى وأربيل العراقى، والأولمبى السكندرى ودمياط والسكة ‏الحديد والمصرى البورسعيدى، كذلك ترأس الجهاز الفنى لمنتخب مصر ‏تحت 21 عاماً‎.‎

وحول يونس قبلته إلى الإعلام الرياضى من خلال تقديم بعض البرامج ‏عبر الفضائيات، حيث تميز نجم الأهلى السابق خلال ظهوره الإعلامى ‏بالجرأة الشديدة وبالآراء المثيرة ووجهات النظر التى تثير الجدل بين ‏جماهير الكرة المصرية والتى تُغضب أنصار القلعة الحمراء فى كثير من ‏الأحيان، لكنه يبقى واحداً من رموز الأهلى وأحد نجومه الكبار الذين ‏خدموا قلعة الجزيرة فى السبعينيات وبداية الثمانينيات‎.