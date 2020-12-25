شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جيانا فاروق لاعبة كاراتيه الأهلى وأسرتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه والنادى الأهلى بفيروس كورونا بعد إيجابية العينة التى خضعت لها خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى بعض أفراد أسرتها، وأعلنت اللاعبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن إصابتها، وكذلك أفراد أسرتها متمنية الشفاء والدعاء لهم بتجاوز هذه الأزمة.

وكتبت اللاعبة على صفحتها: الحمد لله فى السراء والضراء دعواتكم لى ولأسرتى بالشفاء.

وكانت جيانا فاروق قد تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2021 بعد تصدرها أول 4 مراكز فى التصنيف الدولي لعدة أشهر متتالية لتكون أول لاعبة مصرية وعربية والأفريقية تتأهل إلى الألعاب الأولمبية، خاصة أن طوكيو ستكون أول نسخة أولمبياد تشهد مشاركة لاعبة الكاراتيه لأنها لم تكن أولمبية من قبل.

ونجحت جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه، فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن، حيث نشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب، وبذلك أصبحت جيانا أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى التى تشارك فيها رياضة الكاراتيه.

وكانت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.

واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.