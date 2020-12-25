شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فرجانى ساسى الباحث عن البقاء فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب ارتباط فرجانى ساسى، لاعب فريق الزمالك، مع فريقه من التوثيق خلال الساعات المقبلة، بعد التوصل إلى حل فى الخلاف الذى دار بينه وبين ناديه خلال الأيام الماضية من رغبة النادى فى بقاء اللاعب، وكذلك رغبة اللاعب فى الاستمرار داخل جدران ميت عقبة، ولكن مع وجود اختلاف حول بعض الأمور المالية فى التعاقد والتجديد.

وعقد اللاعب جلسة مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الأيام الماضية طلب خلالها معرفة مصيره من حيث الاستمرار من عدمه بالفريق، فى ظل تواجد لجنة مؤقتة تدير النادى، وهو ما تم إنهاؤه بما يرضى اللاعب، وطموحه فى القلعة البيضاء.

ويُعد ساسى من القوام الأساسى لفريق الزمالك فى المباريات، لما يقوم به من دور فى المواجهات الهامة، واستطاع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب نادى الزمالك، أن يحفر اسمه بقوة فى قلوب جماهير القلعة البيضاء، لما قدمه من مسيرة حافلة بالأداء والتتويج بالبطولات مع الزمالك منذ قدومه إلى صفوفه، حتى أصبح لا غنى عنه مطلقا فى الفريق.. ويبدو أن كيمياء ساسى تنسجم بقوة مع باقى لاعبى الفريق، خاصة مع زميله فى خط الوسط طارق حامد، حتى رحب اللاعب بتجديد تعاقده فى ظل تمسك الإدارة بالإبقاء عليه وهو أيضا مثلما أكده وكيله.

وتلقى فرجانى ساسى مجموعة من العروض خلال الفترة الماضية، إلا أنه حرص على تأجيل النظر فى أى أمر للتركيز مع الفريق الأبيض فى المنافسات المقبلة، وأنه يضع التجديد للزمالك رغبة أولى.



ساسى والابتسامة



ساسى وزوجته



ساسى ولاعبى الفريق



ساسى



فرجانى والسيارة



ساسى لاعب الزمالك