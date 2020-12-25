أحمد عيد يكشف فشل الجلسة الأخيرة مع مصطفى محمد لإقناعه بالبقاء فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، كواليس فشل جلسته الأخيرة مع مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، لإقناعه بالبقاء فى الزمالك حتى أولمبياد طوكيو ثم الاحتراف، قائلا عبر حسابه الشخصى على تويتر: "مصطفى محمد مصمم على الاحتراف اتكلمت معاه فى التمرين قبل ماتش بيراميدز أما روحت النادى، وهو مصمم على الاحتراف ومش عاوز يستنى لبعد الأولمبياد حتى، وقالى إن ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها، قولتله إنه يروح فرقة من بداية الموسم أحسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو إنه يحترف".



احمد عيد

من جانبه أكد الإعلامى خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق رغبته الأولى فى الوقت الحالى، الرحيل إلى سانت إتيان الفرنسى فى مطلع شهر يناير المقبل، بعد تلقيه عرضًا من النادى الفرنسى لضمه بقيمة 3.5 مليون يورو فى الوقت الذى طلب نادى الزمالك رفع القيمة المالية للعرض إلى 5 ملايين يورو.

وأوضح الغندور، فى تصريحات عبر قناة الزمالك، أن هناك جلسة ستجمع إدارة الزمالك اليوم الجمعة، مع مصطفى محمد، لحسم ملف رحيله عن قلعة ميت عقبة، وهو ما يأتى تأكيداً لما نشره الخليج 365 من خلال برنامجه "مع شبانة" الذى يقدمه ”الخليج 365” عبر التليفزيون الخاص به على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أن اللاعب يرفض البقاء ويرغب فى الرحيل إلى النادى الفرنسى.

وحصل مصطفى محمد مهاجم الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينتفذه اللاعب تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الاثنين المقبل المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدورى العام، وكان الفريق الأبيض قد بدأ مشواره فى مسابقة الدورى بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل فى الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.