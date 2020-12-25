نجم الزمالك السابق: مصطفى محمد مصمم على الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، أنه اجتمع بمصطفى محمد مهاجم الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن اللاعب أبلغه بإصراره على خوض تجربة الاحتراف وعدم تأجيلها إلى ما بعد أولمبياد طوكيو.

وقال عبدالملك، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الجمعة: "مصطفى محمد مصمم علي الاحتراف، اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز لما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف".

وأضاف: "مصطفى محمد مش عاوز يستنى لبعد الأولمبياد حتى، وقالي إن ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها".

وأتم قائلا: "قلت لمصطفى محمد إنه يروح فرقة من بداية الموسم أحسن من نص الموسم، بس هو مصمم بردو أنه يحترف".

يُذكر أن عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أكد أن هناك اتفاق شبه كامل مع مصطفى محمد بأن يستمر إلى شهر يونيو حتى ينهي الموسم الجاري مع الزمالك قبل أن يشارك في أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أن النادي سيحدد قيمته بما يتناسب مع المستوى الذي وصل إليه.