مدرب سموحة: استيقظت من النوم وجدت أننا سنواجه الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، بأنه فوجئ بمواجهة الزمالك في الجولة المقبلة من دوري we المصري، قائلًا أن الفوز على وادي دجلة سيكون حافز بالنسبة للفريق قبل اللقاء القادم.

وقال سامي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس: "الفوز كان صعبًا بالنسبة لنا، ربما يكون هناك صعوبة في الشوط الأول لأننا دخلنا أجواء اللقاء في وقت متأخر."

وتابع: "الفوز منحنا حافزًا كبيرًا قبل مباراة الزمالك، ولا أعلم كيف سنواجه الزمالك المباراة المقبلة لقد استيقظت من نومي وجدت أنني سأواجه الزمالك."

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري، ووضع بدلًا منها مباراتي الفريق في الجولة الثالث من الدوري الممتاز، ليلتقي وصيف الموسم الماضي بسموحة.

وعرف سموحة أول فوز له في الموسم الحالي بعدما حوّل التأخر بهدف لانتصار 2-1.