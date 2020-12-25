«مدرب نادي ليفربول عن لاعبه المدلل» .. كلوب عن صلاح : من الواضح أنه لا يحتاج إلى وقت طويل

رد مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على التكهنات حيال مستقبل المهاجم المصري للفريق محمد صلاح، قائلاً إن الأخير سعيد في الدوري الإنجليزي.

وأجرى اللاعب المصري البالغ من العمر 28 عاما، مقابلة في إسبانيا الأسبوع الماضي، قال فيها إن برشلونة وريال مدريد فريقان كبيران "ومن يدري ما سيحدث في المستقبل!".

وأثارت تلك التصريحات تكهنات حيال ما إذا كان صلاح يسعى للحصول على عقد جديد طويل الأمد مع ليفربول قبل نهاية عقده الحالي في العام 2023، أم أنه كان منزعجا لعدم حصوله على شارة القائد في مباراة ميتيلاند ضمن دوري أبطال أوروبا، ومنحها للمدافع الشاب، ترنت ألكسندر أرنولد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي أمس الخميس، قبيل مباراة فريقه مع وست بروميتش المقررة بعد غد الأحد لحساب الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز: "نحن لا نتحدث بالعادة عن الصفقات، ليس معكم (الإعلام). فلماذا نبدأ الآن؟".

وأضاف "مو (صلاح) في مزاج جيد (...) إنه في حالة جيدة حقا وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".

وتابع: "لم نتلق صورا (من ملعب التدريب) هذا الصباح، لكن لو وجدتم لرأيتموه (صلاح) يضحك، لقد استمتع بالحصة. كل ما تبقى هو شيء جميل بالنسبة لكم جميعا لتكتبوا عنه، ولكن داخليا لا، لا شيء حقا".

وأردف المدرب الألماني: "أعتقد أن هناك كل هذه الأشياء للحديث عنها: لم يبدأ المباراة الأخيرة، كل الأشياء التي سمعتها بعد ذلك حول ما يمكن أن يكون السبب، ثم دخل وسجل هدفين".

وأكمل: "أعتقد أنه في موسمه الأول لم يبدأ ضد ستوك سيتي، ثم دخل بديلا وسجل هدفين. من الواضح أنه لا يحتاج إلى وقت طويل".

ولم يؤثر أي شيء في أداء صلاح على أرض الملعب هذا الموسم، فقد سجل 13 هدفا في الدوري، وغاب عن مباراة واحدة فقط لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه أفضل بداية له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بل إنها أفضل حتى من موسمه الأول مع ليفربول عندما سجل 32 هدفا في 38 مباراة بعدما أحرز 12 هدفا في نفس المرحلة الـ14.