شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم الرموز الرياضية باحتفالية المئوية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، على تشكيل لجنة للاحتفال بمئوية الجبلاية في شهر ديسمبر المقبل، علي أن يكون دور اللجنة هو التحضير لمباراة عالمية لمنتخب مصر، إلى جانب حصر تام للأسماء التي أثرت الرياضة المصرية وتحديدا في المنتخبات ورؤساء الاتحاد السابقين وتكريم أسرهم ونفس الأمر للمدربين و اللاعبين الراحلين وأيضا الشخصيات الادارية الهامة ممن عملوا في مقر الجبلاية وأيضا ابرزالشخصيات الاعلامية التي تواجدت في مقر الجبلاية .

كما سيكون دور اللجنة المختصة بمئوية اتحاد الكرة التجهيز لمباراة عالمية والأقرب هو مواجهة منتخب العالم خاصة أن شهر ديسمبر لن يكون به توقف دولي وبالتالي سيكون من الصعب مواجهة منتخب من المنتخبات العالمية في هذا التوقيت مثل البرازيل أو الأرجنتين أو غيرهم لصعوبة تجمع نجوم الفريق للانشغال وقتها بمباريات فرقهم في الدوري وبالتالي الأقرب هو مواجهة منتخب يضم أبرز نجوم العالم ونفس الأمر تشكيل لمنتخب مصر يضم نجوم المنتخب علي مدار سنواته وهو ما سيتم التجهيز له خلال الفترة المقبلة.