شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الدراويش "المُعدل" يستدرج البنك الأهلى "المنتشى" على ستاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج الإسماعيلى نظيره البنك الأهلى في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز البنك الاهلى على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب ثلاثة مباريات تعادل في مباراتين وخسر الأخرى وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل البنك الاهلى المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

ويقود الدراويش الليلة محمد وهبة المدرب العام بشكل مؤقت عقب الإطاحة بالبرازيلى هيرون ريكاردو من منصبه واعتذار طلعت يوسف عن تدريب الفريق ويتطلع وهبة لتصحيح الأوضاع بإنتصار يعيد الهدوء لقلعة الدراويش في المقابل شدد محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار الانتصارات لاسيما أمام منافس قوى على ملعبه لتكون بمثابة رسالة لفرق الدوري أن البنك الاهلى قادر على مناطحة الكبار في موسمه الأول بدوري الأضواء والشهرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام البنك الاهلى مكون من :" محمد صبحى - محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى - محمود دونجا – محمد عادل - محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق -فخر الدين بن يوسف".

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام الاسماعيلى مكون من :"محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفي - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد علي - محمد مثناني".