شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلى، اليوم الجمعة، الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الدورى بعدما تم استبدال مباراة الزمالك بمواجهة الاتحاد، حيث تم تأجيل القمة لدواعٍ أمنية، ووصلت بعثة الأهلى صباح أمس الخميس للقاهرة قادمة من النيجر بعد خوض مباراة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي وانتهت بفوز مهم للمارد الأحمر بهدف نظيف سجله آليو ديانج ليعود للقاهرة بفوز ثمين على بطل النيجر ما يُسهّل مهمة الأهلى فى لقاء العودة بالقاهرة والمُحدد له يوم 5 يناير المقبل بشكل مبدئى، ليبدأ المارد الأحمر أولى خطوات حصد النجمة الأفريقية العاشرة بعدما توّج بالنسخة الأخيرة من البطولة يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد اللقب الأفريقى التاسع في تاريخه كأكبر نادً حصد البطولة الفريقية في القارة السمراء.

وتحدث كيفن جونسون، المدرب العام للأهلى عن فوز الفريق على بطل النيجر، قائلاً: حققنا المطلوب مننا فى هذه المباراة رغم الظروف الصعبة التى عانى منها الأهلى فى هذه الرحلة القاسية.

وتابع جونسون الذى يقود الأهلى فنياً حالياً بسبب إصابة موسيمانى المدير الفنى بفيروس كورونا: واجهنا غيابات كثيرة للإصابة أو بسبب كورونا أو الملعب السيئ للغاية بخلاف غموض المنافس وغياب موسيمانى، ومع هذا نجحنا فى تحقيق فوز ثمين خارج الديار وهذا هو الأهم.

وأشار جونسون إلى أن سونيديب يضم عناصر جيدة وكان يرغب فى تحقيق مفاجأة أمام الأهلى ، وهو الأمر الذى وضعه الجهاز الفنى فى حساباته لذا استعد جيداً للمباراة بهدف إفساد أى مفاجآت للفريق صاحب الأرض.

وأكد جونسون أن سوء أرضية الملعب حرم لاعبى الأهلى من تقديم الشكل والأداء الذى اعتادوا عليه، لكن مباراة الإياب سيكون لها حسابات مختلفة، والمهم أننا حققنا الفوز فى النيجر خلال مباراة الذهاب.

ووجه كيفن جونسون الشكر إلى جماهير الأهلى الداعمة للفريق، موضحاً أنها تستحق أن تسعد بفريقها وبانتصاراته محليًّا وأفريقيًّا وتعهد بمواصلة هذه الانتصارات فى ظلا العمل الجماعى الذى يقوم به الجميع فى الفريق والنادى ككل كمنظومة واحدة هدفها التفوق دائماً.