شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غزل المحلة يفتش عن الفوز الأول بالدورى أمام الطلائع بقلعة الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه غزل المحلة نظيره طلائع الجيش في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع انبى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الطلائع من المقاصة بهدفين مقابل هدف بنفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب ثلاثة مباريات تعادل في مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب ثلاثة مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

ويسعى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لحصد أول ثلاثة نقاط للفلاحين بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة وعقب ظهوره الأول مع الفريق بعدما غاب عن المباريات السابقة بعد إصابته بفيروس كورونا فى الظهور الاول للفريق على ملعبه بعد حصوله على الموافقات الامنية ، في المقابل طالب طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتصحيح الأوضاع وتسجيل أول انتصار هذا الموسم بعدما دشن الفريق بداية غير موفقة رغم التعاقد مع كتيبة من الصفقات المميزة.

ويبدو التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الطلائع مكون من :"محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الغزل مكون من :"محمد بسام ، مصطفى الزناري، أحمد علاء، ، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن و ناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هاني ، عمرو جمال".