شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسوان يبحث عن استعادة الانتصارات أمام الجونة بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أسوان نظيره الجونة في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد السكة الحديد ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الجونة على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بنفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف فيما يحتل الجونة المركز الخامس برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

وطالب سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات والتركيز من الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة لضمان حصد النقاط الثلاث في المقابل شدد رضا شحاته المدير الفني للجونة على لاعبيه ضرورة مواصلة الروح القتالية التي خاضوا بها مواجهة الاسماعيلى الأخيرة بعدما حولوا تأخرهم بهدف لفوز بهدفين في الشوط الثانى من المباراة.

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الجونة مكون من :" خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلواني، أحمد أيمن، جون افري، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيري، هاني رشدي ".

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام أسوان مكون من :" إسلام طارق ، جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن ، إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، عموري ، والتر بواليا".