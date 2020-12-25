الخطيب يبحث مع موسيمانى خطة دعم الأهلي فى مونديال الأندية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بمجرد تعافي الأخير من فيروس كورونا الذي أُصيب به مؤخراً وذلك من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها ملف تدعيمات الفريق في يناير المقبل حيث يرغب المارد الأحمر في تدعيم صفوفه بصفقة أو صفقتين للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية بالدوحة خلال فبراير المقبل ويتطلع الأهلي لضم لاعب مُتميز أوأكثر لذا سيناقش الخطيب مع موسيماني هذا الملف في ظل الأسماء المطروحة على الفريق حالياً ويأتي في مقدمتها التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإمارتي وسيرينو لاعب صن داونز والزامبي والتر بواليا لاعب الجونة.

على صعيد أخر، عبر المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق سونيديب بطل النيجر، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق بداية طيبة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه الإفريقي، وسعيه لحصد النجمة العاشرة، رغم الظروف التي أقيمت فيها المباراة.

وقال ديانج إن المنافس لم يكن قويًّا ولكن المباراة أقيمت في توقيت صعب وعلى ملعب أرضيته سيئة، وهو ما يجعل النتيجة مقبولة، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله خلال المباراة كان نتيجة عمل جماعي من الفريق ، وعن منافسات الفريق المقبلة قال ديانج إن كل مباراة لها إعدادها وترتيبها الخاص بها، والأهلي يضم مجموعة مميزة من العناصر التي تعمل على تنفيذ فكر الجهاز الفني.

ووجه ديانج الشكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الجميع يؤدي بقوة من أجل إسعادهم بالبطولات، متمنيًا استمرار دعمهم وتتويج الفريق بكل البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة.أليو ديانج: الفوز على سونيديب بداية طيبة.. ونسعى لتحقيق النجمة العاشرة