شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث مع موسيمانى خطة دعم الأهلي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بمجرد تعافي الأخير من فيروس كورونا الذي أُصيب به مؤخراً وذلك من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها ملف تدعيمات الفريق في يناير المقبل حيث يرغب المارد الأحمر في تدعيم صفوفه بصفقة أو صفقتين للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية بالدوحة خلال فبراير المقبل ويتطلع الأهلي لضم لاعب مُتميز أوأكثر لذا سيناقش الخطيب مع موسيماني هذا الملف في ظل الأسماء المطروحة على الفريق حالياً ويأتي في مقدمتها التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإمارتي وسيرينو لاعب صن داونز والزامبي والتر بواليا لاعب الجونة.
على صعيد أخر، عبر المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق سونيديب بطل النيجر، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق بداية طيبة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه الإفريقي، وسعيه لحصد النجمة العاشرة، رغم الظروف التي أقيمت فيها المباراة.
وقال ديانج إن المنافس لم يكن قويًّا ولكن المباراة أقيمت في توقيت صعب وعلى ملعب أرضيته سيئة، وهو ما يجعل النتيجة مقبولة، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله خلال المباراة كان نتيجة عمل جماعي من الفريق ، وعن منافسات الفريق المقبلة قال ديانج إن كل مباراة لها إعدادها وترتيبها الخاص بها، والأهلي يضم مجموعة مميزة من العناصر التي تعمل على تنفيذ فكر الجهاز الفني.
ووجه ديانج الشكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الجميع يؤدي بقوة من أجل إسعادهم بالبطولات، متمنيًا استمرار دعمهم وتتويج الفريق بكل البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة.أليو ديانج: الفوز على سونيديب بداية طيبة.. ونسعى لتحقيق النجمة العاشرة
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يبحث مع موسيمانى خطة دعم الأهلي فى مونديال الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.