سموحة يخطف فوزه الأول بالدوري أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صمطفى الجريتلي:
فاز فريق سموحة على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
وتقدم أمير عادل في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول لدجلة قبل أن يتعادل حسام حسن لسموحة في الدقيقة 11 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني خطف رفيق كابو هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 81 مسجلاً أول فوز لفريقه في النسخة الجارية من بطولة الدوري.
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