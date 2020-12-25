زجاجة خمر لكل حارس.. ميسي يحتفل بكسر رقم بيليه بطريقة غريبة

احتفل الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى، الخميس، بعدد أهدافه التاريخى بطريقة مميزة.

وكان ميسي قد نجح في كسر رقم بيليه كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد على مدار التاريخ، بعدما وصل للهدف رقم 644 فيما توقف رصيد بيليه عند 643 هدف.

واشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي تعاقد مع احدي شركات الخمور على أن ترسل زجاجة خمر هدية لكل حارس سجل فيه ميسي هدفا في شباكه خلال مسيرته,والذين بلغ عددهم 160 حارسًا، وسيكون الإسبانى إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق صاحب العدد الأكبر من الزجاجات بـ17 زجاجة.

وقال ميسي في مقطع فيديو تم نشره في الساعات الماضية لحراس المرمي: “أشكركم جميعًا، لم يكن هناك هدفًا سهلًا”.