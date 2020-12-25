شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث مع وزير الرياضة أزمة عودة منتخب الشاطئية من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى من أجل توفير طائرة خاصة لإعادة بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى مصر، والتى تتواجد حاليا فى السعودية حيث خاض الفراعنة مباراتين وديتين هناك مؤخرا، وخلال هذه الفترة أعلنت المملكة العربية السعودية وقف حركة الطيران لمدة أسبوع ما تسبب فى صعوبة عودة منتخب الشاطئية.

وتقيم البعثة المصرية بمدينة ينبع، وخاض الفراعنة مباراتين مع المنتخب السعودى بناءً على الدعوة من الاتحاد السعودى لكرة القدم وكان من المقرر أن تعود اليوم الجمعة، وتتواجد البعثة فى السعودية دون رئيس، نظرًا لكون سحر عبد الحق كانت من المفترض أن تكون رئيسة البعثة، قبل رحيل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

وتضم قائمة المنتخب: محمد فوزى وعبدالعزيز صباح ومصطفى سمير ومحمد عبدالنبى ومصطفى على والحسينى طه وأحمد إسماعيل وأحمد الشحات وهيثم عاطف وحسام سلامة وحسان محمد ومصطفى أحمد وعبد الرحمن حسن ومحمود ماهر.

ويقود الجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، مصطفى لطفى "المدير الفني" وعبد الواحد السيد "مدير المنتخب" وعمر حلمى "مدرب" وأحمد أبو سريع "مدرب" وياسر عبد الخالق "مدرب حراس المرمى" والدكتور محمود رفاعى "طبيب" وعباس حسانين "أخصائى علاج طبيعي" وشريف نعيم "مسئول مهمات".