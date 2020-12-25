موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلي غدا السبت الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندرى، بعد أن وصلت البعثة من النيجر عقب خوض مباراة سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي وإنتهت بفوز هام للمارد الأحمر بهدف نظيف سجله أليو ديانج ليقرب الفريق من التأهل إلى دور المجموعات قبل لقاء العودة والمُحدد له يوم 5 يناير المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري

وتقام مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل بستاد السلام وي الأهلي، وتذاع على قناة أون تايم سبورت صاحبة حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الممتاز

مباراة الأهلى والاتحاد السكندري

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري، بناءا على طلب مسئولي الأمن، كما تقرر استبدالها بمباراتي سموحة مع الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. موقف المصابين

ويعود بيتسو موسيماني المدير للأهلي أمام الاتحاد حال تعافيه من فيروس كورونا بعد غيابه عن مباراة غزل المحلة ثم سونديب، مع احتمالية عودة رامي ربيعة والسولية ومحمد مجدي "أفشة" حال تعافيهم أيضا من نفس الفيروس، فيما سيستمر غياب المهاجم مروان محسن وأجايي وناصر ماهر لإصابتهم.

بينما بات وليد سليمان جاهزا للعودة إلى المباريات بعد أن تعافى من آلام الركبة التي أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة، حيث بدأ الغياب منذ مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتواصل غيابه عن مباريات الفريق النهائية في كأس مصر للموسم المنقضي وانطلاقة الدوري في الموسم الجديد.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

عبد الحفيظ يتحدث عن مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري

من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن الثلاثى رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة يخضعون لمسحة جديدة خلال 48 ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.

وحول الاستعداد لمباراة الاتحاد أوضح سيد عبد الحفيظ أن الفريق أغلق مؤقتا صفحة أفريقيا عقب الفوز على سونيديب بطل النيجر في عقر داره من أجل التركيز في الدوري.

وأضاف أن الفريق كان قد وضع برنامجه مسبقا بالعودة من النيجر عقب المباراة مباشرة، استعدادا للقاء الزمالك يوم 28 ديسمبر، وهذا البرنامج لم يتغير، رغم تأجيل لقاء القمة، حيث أن طرف المباراة فقط هو الذي تغير، والأهلي سيخوض مواجهة قوية أمام الاتحاد في نفس اليوم.

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين يسعون لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، عقب الفوز في أول جولتين لاسيما أن الاتحاد السكندري منافس قوي.

وواصل الأهلي انطلاقته القوية في الموسم الحالي بعد الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، ثم الفوز على غزل المحلة في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته مؤكدا أن لاعبي الأهلي يمتلكون خبرات كبيرة تمكنهم من الفصل بين المواجهات الإفريقية والمحلية، لكن يبقى الهدف الدائم، هو البحث عن الفوز.

ويعيش الأهلى حالة من التوهج والتألق الفترة الأخيرة بعد تحقيق لقب بطولة الدوري المصري عن الموسم المنقضي 2019-2020، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، ثم الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك بهدفين أحرزهما عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة"، بينما أحرز هدف الفريق الأبيض الوحيد محمود عبد الرازق "شيكابالا".