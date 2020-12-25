شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو يقدم وعدا لجماهير يوفنتوس: سنتوج في النهاية بلقب الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، وعدا لجماهير فريقه عقب السقوط المدوي بثلاثية أمام فيورنتينا خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الكالتشيو. ووفقا لموقع لاجازيتا سبورت الإيطالي، أكد المدرب الإيطالي، أن يوفنتوس قادر على العودة بكل قوة لسباق المنافسة والتربع على عرش الكالتشيو من جديد، وإسقاط ميلان الذي يتربع حاليا على القمة. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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