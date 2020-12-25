شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فولهام ممنوع من قيادة فريقه خلال لقاء ساوثهامبتون بأوامر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فولهام، أن مدربه سكوت باركر لن يكون موجودا مع الفريق عندما يستضيف ساوثهامبتون، غدا السبت، بسبب عزلته عقب نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 بين أفراد أسرته.

وأضاف فولهام أن نتيجة فحص باركر، كانت سلبية لفيروس كورونا، وقال إنه سيعود لقيادة الفريق في المباراة التالية خارج الديار أمام توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء، إذا جاءت نتيجة اختباره سلبية مرة أخرى.

وقال النادي اللندني في بيان بعد إصابة أحد أفراد أسرته بكوفيد-19، ورغم أن نتيجة اختباره كانت سلبية، يعزل سكوت نفسه حاليا طبقا للإرشادات. وسيقود مساعد المدرب ستيوارت جراي الفريق أمام ساوثهامبتون. ويحتل فولهام المركز 18 في الترتيب بعشر نقاط ويبتعد بنقطتين عن منطقة الأمان.