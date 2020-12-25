شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدراويش يفضل المدرب الأجنبي لقيادة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث النادي الإسماعيلي خلال الفترة القليلة المقبلة عن مدرب جديد يتولى قيادة الدروايش عقب إقالة رديكاردو، واعتذار طلعت يوسف، الذي تولى المهام لمدة يوما واحدا.
ووفقا لمصدر داخل النادي الإسماعيلي، فإن إدارة الدراويش تفضل المدرب الأجنبي عن المصري، خاصة أن المدربين المميزن أصحاب السير الذاتية المتميزة يتولون قيادات عدد من الفرق داخل الدوري الممتاز.
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