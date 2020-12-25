شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخضع لمسحة جديدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي، خضوع بيتسو موسيماني، لمسحة طبية جديدة اليوم الجمعة لتحديد موعد عودته للفريق مرة أخرى بعد شفائه من فيروس كورونا الذي أصابه منذ ما يقرب من أسبوع.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المدرب الجنوب أفريقي في حالة صحية جيدة خاصة بعد شفاء أسرته من كوفيد 19، ويتابع الفريق بشكل يومي سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات.